Alcol ai minori, sospesa la licenza al disco pub Puro Coffee & More di Mariano Comense

Il disco pub Puro Coffee & More di Mariano Comense è stato tempraneamente chiuso dalla polizia di Stato a causa della vendita di alcol a minorenni. Infatti, stando al comunicato stampa della Questura, una quindicina di giorni fa un ragazzino minorenne è stato male a causa dell'abuso di bevande alcoliche presumibilmente consumate nel locale o comunque acquistate presso di esso. Per questo motivo il titolare dell'esercizio pubblico è stato denunciato. Sempre secondo quanto affermato dalla polizia di Stato della Questura di Como anche in un successivo controllo effettuato nei giorni scorsi sarebbe stata riscontrata la vendita di alcolici a minori, da qui il provvedimento di sospensione della licenza per dieci giorni. Il provvedimento è stato notificato al titolare dai carabinieri della tenenza di Mariano Comense.