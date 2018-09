Puntura di insetto mentre si trova sul Bollettone: interviene l'elisoccorso

Una persona è stata soccorsa dall'elicottero del 118 mentre si trovava sul Monte Bollettone ad Albavilla. Intorno alle ore 10 del 30 settembre 2018 una persona della quale non si conoscono al momento le generalità si è sentita male a causa della puntura di un insetto non meglio specificato. Forse, colta da shock anafilattico, la persona ha richiesto l'intervento immediato dei soccorsi. Vista la ona impervia nella quale si trovava gli operatori del 118 hanno deciso di intervenire a bordo dell'elisoccorso. La persona è stata trasportata al pronto soccorso in codice giallo. Nella foto l'elicottero atterrato in mattinata sul Bollettone.