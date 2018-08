Lenno, uomo punto da vespa: soccorso dall'elicottero

E' stata una domenica, quella del 12 agosto 2018, caratterizzata dalle punture di insetto, con diversi interventi in tutta la provincia di Como. Il caso più serio a Lenno, in una zona impervia in località Garbagno. Qui un uomo, un 47enne, è stato punto intorno alle 10: due, come riporta la Provincia, le punture, al mento e al braccio.

Il 47enne avrebbe accusato i sintomi dello shock anafilattico: subito è scattato l'allarme che ha portato i soccorsi nel paese del lago. A Lenno è arrivato l'elisoccorso decollato da Bergamo che ha portato l'uomo in codice giallo all'ospedale di Menaggio.



L'elisoccorso è intervenuto sempre per una puntura di insetto anche a Erba, in zona Capanna Mara, dove a essere punto, verso le 14.30, è stato un 40enne portato per precauzione all'ospedale di Cantù in codice verde.

Altra richiesta di intervento è arrivata da Bellagio verso le 15 per una persona di 62 anni punta da insetto in via Vitali. E' stato soccorso da un'ambulanza e portato in ospedale a Erba, ma le sue condizioni non sono gravi. Altri due allarmi sono scattati a Cantù, in viale Lombardia per una donna di 62 anni intorno alle 16 e a Como intorno alle 17 in via Italia Libera per un anziano di 75 anni, entrami soccorsi in codice verde.