Controlli anti prostituzione sulla Lomazzo-Bizzarone: espulse 3 ragazze

Maxi blitz sulle strade della prostituzione nella notte tra il 23 e il 24 luglio 2019. Sulla Lomazzo-Bizzarone polizia, carabinieri e guardia di finanza sono intervenuti per un controllo delle prostitute che stavano lavorando a bordo strada. Sono state identificate 24 ragazze (cinque di loro transessuali di origine peruviana).

La maggior parte di loro (13, per la precisione) è di nazionalità albanese. Tra queste una è stata sottoposta a provvedimento di espulsione. Dei cinque peruviani transessuali identificati due sono risultati in possesso della cittadinanza italiana mentre uno solo è stato sottoposto a provvedimento di espulsione. E' stata poi identificata una ragazza moldava regolare sul suolo italiano e cinque ragazze rumene di cui una destinataria di un foglio di via obbligatorio.