Como, proiettili trovati nel lago in viale Geno

10 proiettili nel lago di Como nella zona antistante viale Geno. Sono quelli recuperati nel pomeriggio di sabato 10 febbraio 2018 dai vigili del fuoco dopo la segnalazione di un passante che li ha visti nell'acqua prima delle 16. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di proiettili forse di un fucile di precisione: 8 quelli inesplosi, 2 invece quelli esplosi. Per più di un'ora i sommozzatori sono stati impegnati a scandagliare le acque della zona davanti a viale Geno. Molte le persone che si sono fermate a osservare con curiosità quello che stava accadendo.

Ancora da capire a che tipo di arma appartengano e cosa ci facessero lì. Chi li abbia gettati nel lago e perchè. Probabilmente si trovavano in acqua da pochi giorni. Le munizioni sono state consegnate alla polizia per le necessarie analisi e indagini. I sommozzatori dei vigili del fuoco procederanno a una bonifica ulteriore domenica 11 febbraio: i proiettili, infatti, sono stati rinvenuti in superficie, dunque è necessario accertarsi che non ce ne siano altri in profondità o nelle zone circostanti.