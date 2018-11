Lutto alla scuola media di Grandate per la professoressa Daniela Porta, morta nell'incidente di Parè

Lutto alla scuola media "Luigi Carluccio" di Grandate per la morte della professoressa di educazione artistica Daniela Porta, 48 anni di Cavallasca, deceduta nel tragico incidente di mercoledì 14 novembre 2018 a Parè.

Le lezioni sono state sospese per la giornata di giovedì 15 novembre, così come i colloqui con i genitori, annullati per tutta la setimana.

Lo ha annunciato la stessa dirigente scolastica, Raffaella Piatti, sul sito dell'Istituto Comprensivo. Dirigente che è stata anche compagna di liceo di Daniela Porta.

Gli studenti sono stati riuniti nella palestra della scuola di via Volta ed è stata comunicata loro la notizia che, come comprensibile, ha sconvolto e gettato nel dolore ragazzi, genitori, colleghi, collaboratori e l'intera comunità. Una docente, Daniela, amata dagli studenti e stimata dal personale della scuola. Un dolore fortissimo che trapela anche dal commosso pensiero rivolto dalla dirigente alla collega, scomparsa così tragicamente a soli 48 anni.

Il cordoglio della preside Raffaella Piatti

Riportiamo integralmente il messaggio scritto dalla dirigente scolastica dell'istituto comprensivo che riunisce Grandate, Cucciago e Cantù.