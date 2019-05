Bellagio, infortunio a scuola: colpito con una testata da un alunno, professore in ospedale

Professore ferito alla scuola media di Bellagio durante uno scontro di gioco con un alunno in una partita di calcio: un banale incidente, avvenuto poco dopo le 12.30 di martedì 7 maggio 2019, che in un primo momento ha fatto scattare l'allarme per una presunta aggressione, tanto che a scuola sono arrivati anche i carabinieri del paese.

E' successo all'istituto di viale Vitali, dove l'ambulanza è stata chiamata per soccorrere un uomo di 51 anni.

I carabinieri subito hanno ricostruito quanto accaduto, facendo rientrare l'allarme: il professore è stato colpito accidentalmente da una testata da un alunno durante una partita di calcio che la classe stava disputando sul campetto della scuola nell'ora di educazione fisica. Il ragazzino sarebbe scivolato, finendo addosso al professore. Versione confermata alle forze dell'ordine anche dai compagni di classe del ragazzino.

Il professore è stato portato al pronto soccorso per essere medicato.