Como: ecco come è stato spento il principio d'ncendio a piazza Duomo

Racogliamo la dicharazione di Laura Bordoli, presidente del Palio del Baradello, che ci fa avere questo video. "In merito all’episodio verificatosi in piazza Duomo durante lo spettacolo di fuoco e da voi segnalato, tengo a precisare che tutta l’organizzazione del Palio era provvista di relazione sulla sicurezza, condivisa con il Comune e la Questura. Ne è la dimostrazione che il principio di incendio è stato spento in meno di 40 secondi. I due estintori predisposti dall’organizzazione erano in loco a immediata disponibilità del personale organizzativo addetto, che si è avvalso anche dell’aiuto dei figuranti presenti. L’intervento è avvenuto su entrambi i lati della quinta scenografica, con massima celerità. Mi spiace se qualcuno si è spaventato, ma lo spavento è stato breve e il pubblico ha poi applaudito proprio per la velocità dell’intervento avvenuto con successo. Inoltre tengo a precisare che solo un drappo è stato rovinato in un angolo, ma a breve verrà ripristinato".