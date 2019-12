Controlli straordinari della Prefettura di Como: 13 espulsioni e 2 arresti

Anche durante il periodo di Natale non si è fermata l’attività straordinaria di controllo del territorio che da più di un anno la Prefettura di Como porta avanti riunendo e coordinando tutte le forze dell'ordine della provincia. In particolare lo scopo delle autorità è quello di prevenire e casomai punire i reati che la popolazione sente come più preoccupanti, su tutti lo spaccio, i furti, l'immigrazione clandestina e la prostituzione.

Nel periodo compreso tra il 14 e il 27 dicembre, sono stati coinvolti nell'operazione 285 agenti delle varie forze dell'ordine, divisi in 125 unità che hanno consentito di arrivare a questi risultati:

Grazie al controllo di 734 veicoli si sono potute registrare contravvenzioni al codice della strada tali da fare incassare più di 3mila euro in sanzioni, una patente è stata ritirata e altrettanto è accaduto a una carta di circolazione.

Sono 848 invece le persone identificate di cui 113 cittadini extracomunitari, rispetto ai quali è stato necessario provvedere a 13 espulsioni, di cui 6 con ordine di abbandono diretto del territorio dello Stato, una con accompagnamento alla frontiera, 4 con accompagnamento ai centri di identificazione e 2 con misura alternativa di consegna del passaporto e obbligo di firma.

Per quanto riguarda invece i reati legati allo spaccio, sono state arrestate 2 persone, 4 sono state segnalate alle autorità e sono state sequestrate modiche quantità di cocaina di marijuana.