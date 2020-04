Controlli straordinari anti-coronavirus della prefettura di Como: ecco i numeri

Già dall’8 marzo in provincia di Como sono attive una serie di misure speciali, volute dalla prefettura per rispondere alle manovre del Governo, varate per evitare il contagio da coronavirus. Un sistema di controlli per prevenire i comportamenti che in questo momento possono rivelarsi rischiosi per la salute pubblica.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ecco i risultati dell’attività di tutte le forze di polizia, nei giorni appena trascorsi, cioè dal 28 marzo al 3 aprile.

Sono state controllate ben 15.620. Di queste 404 sono state sanzionate e 9 denunciate.

Sono stati invece quasi 3mila gli esercizi commerciali sottoposti a controllo, di cui fortunatamente soltanto 2 trovati in situazioni fuori norma e sanzionati.