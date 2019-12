Controlli straordinari della Preffettura di Como: ancora 16 espulsioni

Continua l'attività straordinaria di controllo del territorio, avviata ormai 13 mesi fa dal Prefetto di Como con lo scopo di far fronte a quei fenomeni criminali che preoccupano maggiormente la popolazione. I servizi, che sono attivi tutti i giorni e che mettono in campo tutte le forze dell'ordine del territorio comasco, si svolgono principalmente nelle ore pomeridiane e serali.

Anche questa settimana particolare attenzione è stata data al fenomeno della prostituzione e al controllo dei cittadini stranieri irregolari sul territorio, attività per le quali è stato necessario assicurare la presenza di turni serali degli agenti e in particolar modo di quelli dell'Ufficio dell’immigrazione della Questura. Il periodo preso in esame è la settimana appena conclusa, ovvero quella dal 30 novembre al 7 dicembre, e i controlli hanno interessato in particolar modo il capoluogo e le zone dell'erbese, del canturino e dell'olgiatese. Questa settimana gli accertamenti effettuati grazie ai posti di blocco stradali hanno portato a constatare una serie di contravvenzioni anche gravi e 12 di queste si sono tradotte in quasi 13mila euro di multe, mentre 2 sono stati i veicoli sequestrati e 4 le patenti ritirate.

Sono stati invece 71 i cittadini extracomunitari identificati e 16 i provvedimenti di espulsione adottati, di cui 1 con accompagnamento al C.P.R., 10 con ordine di abbandono del territorio dello Stato entro 7 giorni, 3 con la misura alternativa della consegna del passaporto e dell'obbligo di firma e 1 mediante accompagnamento diretto alla frontiera. Un ultimo provvedimento ha riguardato invece un cittadino straniero ma comunitario, che è stato allontanato dal territorio italiano.

Per quanto riguarda invece i controlli legati allo spaccio di droga, sono state denunciate in stato di libertà 2 persone e 3 segnalate all'autorità giudiziaria come consumatori. Durante questi accertamenti, sono state sequestrate modiche quantità di marijuana e hashish.