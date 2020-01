Porlezza, ragazza di 20 anni ferita da calcinacci caduti da un tetto

Sono intervenuti i Vigili del Fuoco oggi, 18 gennaio 2020 a Porlezza, Provincia di Como a causa della caduta di alcuni calcinacci crollati da una casa. Una ragazza di soli 20 anni, che transitava per la via, è stata copita da alcuni di questi.

Intervenuti sul posto anche l'ambulanza della Croce azzurra di Porlezza, e l'elisoccorso che ha condotto la giovane per accertamenti all'ospedale di Niguarda. Il fatto è avvenuto intorno alle 16.15. Le indagini sono in corso per cercare di ricostruire la dinamica dei fatti.