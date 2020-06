Ponte Lambro, grande spavento per un bimbo di due anni caduto dal tetto del garage

È accaduto oggi, 27 giugno, intorno alle ore 14.25 a Ponte Lambro. Un bimbo di soli due anni, mentre giocava, eludendo per pochi istanti il controllo della madre, è salito sul tetto del garage da dove poi, secondo le prime indiscrezioni, sarebbe caduto da un'altezza di circa due metri. Intervenuti subito sul posto i carabinieri della stazione di Erba per ripercorrere la dinamica dei fatti, l'ambulanza e l'elisoccorso poichè il caso era segnalato come codice rosso. Fortunatamente il bimbo sembra stare bene ed è stato quindi condotto in codice giallo all'ospedale Sant'Anna di Como, per i doverosi accertamenti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.