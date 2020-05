Ponte Chiasso: uomo ubriaco spara 3 colpi in aria

Ieri sera, 14 maggio, un uomo di origine rumena è entrato in un bar in via Brogeda a Ponte Chiasso. Qui, in evidente stato di ebbrezza, ha avuto una discussione con alcune persone all'interno del locale. Una volta uscito dal bar ha deciso di manifestare la sua rabbia sparando 3 colpi con una scacciacani.

È a questo punto che sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Como e gli agenti della Polizia di Stato. Questi ultimi hanno denunciato l'uomo per spari in luogo pubblico e l’hanno deferirlo amministrativamente per ubriachezza molesta.