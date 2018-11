Cavalcavia dell'A9 a Ponte Chiasso, società Autostrade: "Non c'è pericolo"

Il ponte di accesso all'autostrada A9 a Como, in via Brogeda (zona Ponte Chiasso) è sicuro. Lo dhichiara la società Autostrade dopo le verifiche effettuate a seguito del crollo di calcinacci avvenuto sabato 10 novembre 2018. Stando a quanto comunicato dalla siocietà il distacco dei calcinacci sarebbe da imputare al maltempo degli ultimi giorni e non a criticità strutturali. Per questo il calvalcavia, dapprincipio chiuso completamente, è stato poi riaperto nel tardo pomeriggio di sabato.

"Il cavalcavia – ha spiegato Autostrade – è costantemente sottomonitoraggio con verifiche eseguite ogni tre mesi e prossimamente sono previsti lavori di manutenzione". Per eseguire tali interventi è necessario un preventivo accordo tra Autostrade e l'amministrazione provinciale. Infatti, la prima ha competenza per quanto riguarda il cavalcavia, ma la seconda ha competenza della strada che passa al di sotto dell'infrastruttura sulla quale deve essere svolta la manutenzione.