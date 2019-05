Poliziotto di Como si spara: Questura sotto shock

Un poliziotto di Como di 32 anni è stato ricoverato d'urgenza all'ospedale San Gerardo di Monza dopo essersi sparato. Non è chiara la dinamica del fatto. Erano circa le 19 del 13 maggio 2019 quando al 118 di Monza e Brianza è giunta la richiesta di soccorso per l'agente in forze alla Questura lariana. Dalle prime informazioni sembra che il poliziotto non fosse in servizio ma non è chiaro se quanto avvenuto sia stato frutto di una tragica fatalità o di un gesto volontario. Il colpo sarebbe stato esploso in via Binzago a Desio. L'uomo è arrivato all'ospedale in fin di vita. Sotto shock i colleghi della Questura di Como raggiunti in serata dalla drammatica notizia.