Polizia stradale di Como, tutti i numeri del 2017: ritirate 472 patenti

Tempo di bilanci per tutti per la polizia stradale d Como. Con 2.373 (1.207 in ambito autostradale e 1.530 in ordinaria) pattuglie di vigilanza stradale, la sezione polizia stradale di Como, ha accertato 6.609 infrazioni al codice della strada di cui, tra le più significative, 206 eccesso dei limiti di velocità accertati con autovelox e telelaser, 286 per infrazioni per uso dell’auricolare o vivavoce, 537 per mancato uso delle cinture di sicurezza e 199 per guida in stato di ebbrezza). Sono state ritirate 472 patenti di guida e 490 carte di circolazione; 9.748 i punti complessivamente decurtati.

Incidenti e vittime della strada

Nel 2017 sono stati rilevati 207 incidenti con una diminuzione rispetto all'anno precedente (238 nell'anno 2016, -17%). I sinistri con lesioni nell'anno 2017 sono stati 119 (135 nel 2016) e 88 i sinistri con danni (103 nel 2016). Così come per l'anno 2016, non sono stati rilevati sinistri con esito mortale.

Guida in stato di ebbrezza

Nel 2017 è proseguita la campagna straordinaria di controllo sulle condizioni psicofisiche dei conducenti di veicoli, con l'impiego congiunto della polizia stradale e dei medici e personale sanitario della polizia di Stato, per l'accertamento sull'eventuale assunzione di alcool e, soprattutto, di sostanze stupefacenti o psicotrope. I conducenti controllati con etilometri, alcool test e drug test sono stati 868 di cui 209 sanzionati per guida in stato di ebbrezza alcolica e 9 denunciati per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.

Nelle sole notti dei fine settimana (da mezzanotte alle 6), polizia stradale ha effettuato, nell'ambito del compartimento polizia stradale per la Lombardia, 80 servizi con l'impiego di 169 pattuglie procedendo al sequestro, ai fini della confisca, di 14 veicoli per guida in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l e per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Sono state contestate 91 violazioni per guida in stato di ebbrezza e 4 per guida sotto l'effetto di stupefacenti.