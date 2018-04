Lite in famiglia: la polizia interviene in un'abitazione in piazza San Rocco a Como

Non è passata inosservata la presenza della polizia in piazza San Rocco a Como intorno alle ore 15. Gli agenti della Questura di Como sono dovuti intervenire per sedare un'accesa lite in famiglia scoppiata in un'abitazione del quartiere. Un uomo ha dato in escandescenze e oltre che accanirsi contro mobili e suppellettili della casa ha anche iniziato a inveire pesantemente contro i familiari e minacciarli. L'uomo, che secondo le prime informazioni soffrirebbe di problemi psichiatrici, è stato fermato dai poliziotti e affidatio alle cure del 118. Un'ambulanza lo ha trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia.