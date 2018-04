La polizia vieta ai pedoni di attraversare il passaggio a livello di Como Borghi: i pendolari rischiano di perdere il treno

Passaggio a livello di Como Borghi, intorno alle 8 di mercoledì 18 aprile 2018. Le sbarre sono abbassate e come è noto (e più volte oggetto di lamentele negli anni) in quel punto rimangono chiuse per decine di minuti.

Le sbarre, infatti, vengono abbassate molto prima che arrivi il treno con attese infinite per gli automobilisti che si ritrovano in colonna. Non succede così, normalmente, per i pedoni che, facendo attenzione, possono attraversare i binari.

Mercoledì mattina, però, le cose non sono andate così: al passaggio a livello, infatti, erano presenti due agenti di polizia che, secondo quanto riferito da alcune persone presenti, vietavano ai pedoni di attraversare probabilmente per questioni legate alla sicurezza, scatenando le conseguenti lamentele dei pendolari che rischiavano di perdere il treno.

Chi infatti arriva da via Carloni non ha altro modo per raggiungere la stazione se non quello di attraversare il passaggio a livello.

La prima volta che succede, dicono i pendolari che si sono trovati in trepidante attesa, con l'orologio in mano, davanti alle sbarre.

