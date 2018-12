Furti nei centri commerciali comaschi: più controlli della polizia nel periodo delle Feste

La Questura di Como ha disposto un incremento di controlli in prossimità dei centri commerciali comaschi in occasione del grande afflusso di clienti che affollano i punti vendita nel periodo natalizio. Infatti, il periodo delle Feste sono un'occasione ghiotta per i delinquenti che approfittano del caos dovuto allo shopping di massa.

La Questura invita la cittadinanza "a tenere alta la soglia dell’attenzione evitando di lasciare incustoditi i propri beni ed evitando di farsi avvicinare da persone che utilizzano scuse banali o richieste per porre in essere delle condotte distrattive e fraudolente". Infatti, ogni giorno vengono escogitati metodi nuovi e ingegnosi per carpire la buona fede dei cittadini e privarli dei loro beni e del loro denaro. I malintenzionati non esitano a prendere di mira sia i clienti che i centri commerciali colmi di merce riposta negli scaffali.

" Al fine di tutelare la cittadinanza e prevenire la commissione di reati nelle zone ritenute in questo periodo di maggior rischio - spiega la polizia di Stato della Questura di Como -abbiamo ritenuto necessario porre in essere dei servizi straordinari di controllo del territorio nelle aree a maggiore vocazione commerciale di Grandate, Lipomo e Montano Lucino. I servizi in argomento sono realizzati dalle Volanti dell’Ufficio Prevenzione e Generale e Soccorso Pubblico della Questura, con la Collaborazione di pattuglie automontate del Reparto Prevenzione Crimine di Milano; il dispositivo di sicurezza prevede un incremento della presenza delle forze di Polizia sul territorio nelle aree di interesse con capillari servizi di controllo alla circolazione stradale e pattugliamento delle principali strade di collegamento, transito e stazionamento nelle aree di parcheggio dei centri commerciali, con aumento dei controlli a soggetti che potenzialmente insistono sul territorio per dedicarsi alla commissione di reati".

Nella sola giornata di ieri sono stati controllati 20 veicoli e 60 persone di cui 7 cittadini stranieri. I controlli nei confronti di questi ultimi sono stati finalizzati anche ad accertarne la regolare permanenza sul territorio dello Stato.