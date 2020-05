Plesio, precipita col parapendio: portato in ospedale dall' elisoccorso in codice rosso

È accaduto oggi, 27 maggio, intorno alle 13.30 circa, in prossimità di Plesio (Como). Un uomo di 59 anni sarebbe precipitato al suolo, secondo le prime ricostruzioni, mentre sorvolava la zona della Groana (Plesio) con il parapendio, probabilmente sbagliando una manovra nel valutare le correnti ascensionali. Intervenuti subito i carabinieri di Menaggio, CNSAS (Soccorso Alpino e Speleologico) della XIX delegazione Lariana e l'elisoccorso. L'uomo è stato portato intorno alle 13.47 all' Ospedale di Circolo di Varese in codice rosso, ma non parrebbe essere in pericolo di vita. Vi terremo aggiornati.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.