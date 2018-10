Como, pistola trovata nel lago in viale Geno durante la pulizia del fondale

Una pistola è stata trovata nelle acque del lago di Como nella mattina di domenica 7 ottobre 2018: l'arma è venuta alla luce nella zona di viale Geno, davanti al bar Pappafico, durante il lavoro di pulizia del fondale per l'iniziativa "Difendiamo il Lario" che vede impegnati una cinquantina di sub. Tra gli oggetti trovati, come bottiglie di vetro e altra spazzatura gettata nel lago, è emersa anche l'arma.

L'assessore del comune di Como Marco Galli ha consegnato la pistola alla polizia per le verifiche e le indagini del caso.

Non è la prima volta che il lago restituisce armi: nello scorso mese di febbraio sempre nello stesso punto, all'altezza di viale Geno, sono stati trovati alcuni proiettili recuperati dai sommozzatori dei vigili del fuoco.