Como, tragedia sfiorata in Municipio: pino si abbatte sulle auto degli assessori

Davvero una tragedia sfiorata in municipio a Como. Poco prima delle 15.30 il grosso pino nell'aiuola del primo cortile è caduto divelto dal vento e si è abbattuto sulle auto parcheggiate e ha sfiorato un uomo che si trovava in cortile. Se la sono vista brutta anche i cittadini e gli impiegati che si trovavano all'ufficio anagrafe. Infatti alcuni rami del pino hanno sfondato i vetri dell'ufficio.

Colpite le auto degli assessori

Sono quattro le auto rimaste schiacciate dal tronco del pino caduto. Tra queste anche quelle degli assessori Pettignano e Gentili. Salva per un pelo quella dell'assessore Elena Negretti, anch'essa posteggiata nel parcheggio del Comune quando la pianta è caduta. Sono rimaste danneggiate inoltre un'auto del Comune di Como e quella di un operatore.

Un ferito: tragedia sfiorata

Un uomo di 54 anni che si trovava nel cortile di Palazzo Cernezzi al momento in cui l'albero è stato divelto dal vento, è stato colpito di strriscio dai rami. Ha riportato ferite abbastanza serie ma non è in pericolo di vita. Un'ambulanza della Croce Azzurra di Como lo ha soccorso e trasportato all'ospedale per le medeicazioni e le cure del caso.

Il forte vento

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, già subissati da molte richieste di intervento in città per i problemi causati dal vento incessante e sempre più forte nel pomeriggio di oggi, mercoledì 5 febbraio. Il tronco dell'albero è stato sradicato dal terreno a causa del forte vento ma non si sa quali siano le condizioni di salute della pianta e se una delle concause possa essere un mancato controllo delle condizioni dell'albero.