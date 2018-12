E' morto Pietro Cinquesanti, storico dirigente comunale e assessore provinciale

E' morto all'età di 83 anni l'architetto Pietro Cinquesanti, storico assessore dell'amministrazione provinciale della giunta di Leonardo Carioni, nonché dirigente del Comune di Como. Un vero lutto nel mondo della politica comasca, ma anche per la società civile. Cinquesanti, infatti, era molto conosciuto non solo per gli importanti ruoli tecnici e politici che ha ricoperto, ma anche e sopratutto per l'integrità morale con la quale ha dimostrato di portare sempre avanti i suoi impegni a favore del territorio comasco.

Negli ultimi tempi CInquesanti era impegnato a fianco dell'Acus (Associazione civica utenti della strada) con la quale ha portato avanti diverse piccole grandi battaglie, come la realizzazione della rotatoria di piazza San Rocco a Como per la quale ha collaborato insieme all'architetto Giuseppe Tettamanti. Un progetto che ad oggi non ha ancora visto la luce ma che è stato tutt'altro che accantonato dall'amministrazione comunale. Pietro CInquesanti si è spento il 1 dicembre.