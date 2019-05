Piccioni nel condizionatore: vigili del fuoco in centro storico

Intervento dei vigili del fuoco in centro storico a causa di alcuni piccioni che erano rimasti intrappolati nell'impianto di condizionamento dell'aria di un appartamento di via Boldoni a Como. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire per liberare i volatili che causavano problemi all'impianto dell'aria. L'intervento è durato pochi minuti, giusto il tempo di capire dove si trovassero esattamente i piccioni per poi liberarli.