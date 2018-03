Ponte Lambro, picchia la moglie con un bastone: il figlio di 9 anni lo fa arrestare

Una violenta lite familiare che poteva finire nel peggiore dei modi se non fosse stato per il coraggio di un bambino di soli 9 anni che ha chiamato i carabinieri per chiedere aiuto. E' successo nella serata di giovedì 15 marzo 2018 a Ponte Lambro.

Il piccolo stava assistendo impotente alle violenze del padre sulla madre: l'uomo, un 48enne, al culmine di un litigio ha aggredito violentemente la moglie, picchiandola anche con un bastone. Il figlio della coppia, terrorizzato, ha preso il telefono e ha chiamato i carabinieri.

Nell'abitazione sono intervenuti subito i militari della stazione di Erba: quando i carabinieri hanno bussato alla porta intimando di far cessare l'aggressione, l'uomo li ha minacciati con una siringa per farli allontanare.

I carabinieri sono riusciti a disarmarlo e bloccarlo portandolo in camera di sicurezza.

L'uomo è stato arrestato per resistenza, violenza e minacce a pubblico ufficiale e maltrattamenti in famiglia.

Venerdì 16 marzo l'uomo è stato processato con rito direttissimo al Tribunale di Como: ha ottenuto il rinvio del processo per concessione dei termini a difesa, ma fino all'udienza nel frattempo rimarrà nel carcere del Bassone in custodia cautelare.