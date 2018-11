Gravedona, picchiava a sangue la convivente: arrestato

Un uomo di 40 anni è stato arrestato in Alto Lago per maltrattamenti contro la convivente.

L'arresto, avvenuto nella serata di mercoledì 21 novembre 2018 ad opera dei carabinieri della Compagnia di Menaggio, è arrivato al culmine di 2 anni di una condotta umiliante, vessatoria e violenta da parte dell'uomo, secondo quanto accertato dalle indagini dei carabinieri di Gravedona.

Mercoledì sera i militari sono intervenuti per l'ennesimo violento litigio al termine del quale la donna è dovuta ricorrere alle cure dei medici in ospedale.

I carabinieri hanno avviato immediate indagini che hanno ricostruito i due anni di convivenza da incubo della coppia.

All'uomo è stato anche sequestrato un coltello da cucina nascosto nella sua auto.

Il 40enne è stato portato nel carcere Bassone di Como a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Como che coordina le indagini.