Como, alberi pericolanti: bloccata la Garibaldina

Disagi alla viabilità lungo la Garibaldina, la strada che da San Fermo della Battaglia porta a Como passando da Monte Olimpino. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire a causa di una serie di piante pericolanti che rischiavano di causare problemi lungo la strada con rischio per auto e persone. Le operazioni di messa in sicurezza hanno reso necessario chiudere temporaneamente la strada in ambo le direzioni per poi riaprire il flusso automobilistico con senso unico alternato finché i pompieri non hanno concluso i lavori e la carreggiata non è stata sgomberata.