Pian Del Tivano: notte nella grotta "Abisso dei Giganti", la pioggia non permette la risalita degli speleologi

Aggiornamento 22.30 dell'8 giugno

I tecnici di soccorso speleologico della IX Lombarda Cnsas si trovano all’interno della grotta “Abisso dei giganti”, dove ci sono due speleologi, fermi da diverse ore. Le squadre li hanno raggiunti intorno alle 17:30, verso le 19:30 è stato stabilito il collegamento telefonico con l’esterno. La persona infortunata è in buone condizioni ma non in grado di risalire in totale autonomia. I soccorritori dentro la grotta sono nove, tra cui un’infermiera del Cnsas, e si trovano nella zona scelta come campo interno, a una profondità di circa 220 metri. A loro disposizione viveri e l’equipaggiamento necessario per affrontare in modo confortevole le prossime ore, in attesa della fuoriuscita dalla grotta in sicurezza, in considerazione delle condizioni meteorologiche esterne, della pioggia e della presenza di acqua in alcuni tratti.

Il fatto: speleologi fermi nell'Abisso dei Giganti, uno è infortunato

Due speleologi, del gruppo iniziale di sei, sono al momento ancora fermi in una grotta del Pian del Tivano. Uno dei due avrebbe una distorsione al ginocchio che renderebbe difficoltosa la risalita. Ieri sera, 7 giugno 2020, tre di loro avevano deciso di uscire, gli altri di pernottare in un "campo interno" a circa 220 metri di profondità.

Oggi, in mattinata, il ritardo della loro uscita ha allarmato i compagni, che hanno chiesto aiuto. La IX Delegazione Speleologica Lombarda del Cnsas ha quindi organizzato i soccorsi. Nel frattempo, uno degli speleologi è uscito e ha comunicato che il rallentamento era dovuto a un problema al ginocchio per una delle persone rimaste in grotta.

Presente sul posto anche la Stazione del Triangolo Lariano, XIX Delegazione alpina e i Vigili del fuoco. Al momento, la squadra di primo soccorso sta raggiungendo i due speleologi, con il personale sanitario speleologico del Cnsas; all’esterno è presente un altro componente della parte medica, coordinata dalla Commissione medica nazionale del Cnsas. Seguiranno aggiornamenti.