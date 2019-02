Fino Mornasco, tir rompe il serbatoio e perde gasolio in via Garibaldi: caos traffico

Traffico in tilt a Fino Mornasco in via Garibaldi nel pomeriggio di giovedì 14 febbraio 2019 a causa di una lunga scia di gasolio seminata da un tir che ha rotto il serbatoio.

Per pulire la strada ed evitare incidenti è stato necessario l'intervento dei Volontari del Lario della Protezione civile e degli addetti della ditta Sicurezza e Ambiente Molteni.



Il camion proveniva da Luisago e ha perso gasolio fino al passaggio a livello di Fino. Per provvedere alla pulizia i volontari del Lario hanno dovuto restringere la carreggiata, con ripercussioni sulla viabilità della trafficata arteria.

Nella giornata di mercoledì 13 febbraio un altro tir aveva seminato gasolio per strada: è successo sul viadotto dei lavatoi. Il camion aveva forzato le barriere spaccando il serbatoio. Da qui la perdita.