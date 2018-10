Incidente a Cadorago, scooter sotto un autospurgo: un ferito grave

Grave incidente a Cadorago intorno alle 14.30 del 17 ottobre 2018 lungo via Manzoni. Uno scooter si è scontrato con un autospurgo finendo sotto il grosso veicolo. L'uomo in sella alla due ruote è rimasto ferito in modo molto serio ed è stato soccorso da un'ambulanza della Croce Rossa di Lomazzo mentre i vigili del fuoco hanno lavorato per estrarre lo scooter da sotto il camion e mettere in sicurezza il tratto di strada. Ancora da chiarire la dinamica. L'uomo ferito ha 81 anni.