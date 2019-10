Como, fermato per un controllo esibisce la patente del fratello: denunciato

Ha cercato di spacciarsi per il fratello per eludere i controlli della polizia stradale di Como, am è stato scoperto. Nei guai è finito un uomo di 47 anni nato a Napoli ma residente a Cislago (Varese). L'uomo quando è stato fermato per un controllo dalla polizia ha esibito la patente che, però, era intestata al fratello. La propria patente, infatti, gli era stata ritirata per guida in stato di ebbrezza, per questo si era fatto dare dal fratello la sua patente e aveva cambiato la fotografia. Il fatto che però la patente in questione fosse scaduta gli è costato caro, infatti i poliziotti hanno approfondito i controlli finché non hanno svelato la truffa. L'uomo è stato denunciato per sostituzione di persona, false dichiarazioni sulla propria identità e guida senza patente. Per lui è scattata una sanzione da 5mila euro.