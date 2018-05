Passeggero senza biglietto insulta e minaccia autista di Como (video)

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

In attesa che anche gli autobus di Asf Autolinee vengano dotati di telecamere di sicurezza, ci pensano gli smartphone dei lettori a riprendere quanto accade sui mezzi pubblici di Como, a testimonianza del fatto che gli autisti sono spesso chiamati a intervenire o, peggio, a difendersi nel caso di passeggeri molesti o addirittura violenti. L'episodio accaduto poco dopo le 20.15 al capolinea di Ponte Chiasso, su un pullman della linea 1, è eloquente ed è meno raro di quanto si pensi.

Un passeggero - in questo caso extracomunitario - sale sul bus con un biglietto già timbrato che l'autista ha potuto constatare esseree non valido. A quel punto il dipendente dell'azienda di trasporti invita il passeggero a scendere dal bus e ad acquistare un regolare biglietto. Per tutta risposta il giovane gli ride in faccia. Ne nasce un piccolo battibecco che sfocia prima in insulti da parte del passeggero verso l'autista, poi nella minaccia fisica. Bravo e coraggioso l'autista che non si lascia intimidire e intima al passeggero furbetto di andarsene. Un episodio che si è concluso senza conseguenze ma, purtroppo, non è sempre così.