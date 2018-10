Maltempo, allagato il parcheggio dell'ospedale Sant'Anna

Disagi causati dal maltempo un po' ovunque anche se non gravi. All'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia i parcheggi coperti sono pressoché inagibili a causa di un allagamento che ha sommerso con diversi centimetri di acqua i posti auto per disabili vicino all'ingresso del piano zero. Il consigliere provinciale Dario Lucca, autore del piccolo reportage che pubblichiamo, si è premurato di allertare immediatamente il sindaco di San Fermo Pierluigi Mascetti, candidato alla presidenza della provincia alle elezioni 2018.