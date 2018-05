Parcheggiatori abusivi a Como: dove e quanti sono

La strada di Como preferita dai parcheggiatori abusivi e senza dubbio viale Varese dove, in uno stesso momento, se ne possono vedere addirittura cinque a pochissime decine di metri l'uno dall'altro mentre si sbracciano per indicare agli automobilisti dove parcheggiare. Come se servisse un aiuto per individuare un posteggio vuoto dove mettere la macchina. Tanto più che in viale Varese i posteggi sono blu e vanno pagati attraverso il parcometro, come in quasi tutto il resto del centro città.

Le numerose segnalazioni dei lettori ci hanno spinto a scrivere questo ennesimo articolo riguardante il fenomeno dei parcheggiatori abusivi. Un nuovo piccolo reportage fai da te arriva da un lettore che si è imbattuto in un parcheggiatore abusivo anche in viale Vittorio Veneto, zona stadio. Anche lì non manca il solito "omino" che dirige il flusso di auto per poi chiedere soldi a chi scende dalla macchina dopo averla parcheggiata.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Altri parcheggiatori abusivi sono spesso al lavoro in viale Lecco. In tutto se ne possono contare in città una decina che operano nello stesso momento in diverse zone. C'è da dire, inoltre, che appare ovvio che questi individui si spartiscano le zone di sosta, infatti sembrano ben organizzati e sempre intenti a non "pestarsi i piedi" a vicenda. Intanto per molti utenti della strada l'obolo al parcheggiatore extracomunitario di turno appare come una inevitabile tassa da pagare, specialmente quando la sua insistenza si fa pressante, soprattutto nei confronti di donne sole.