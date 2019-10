Amici di QuiComo, realizziamo insieme la mappa dei posti auto gratuiti a Como

Questa mappa è stata realizzata dalla redazione di QuiComo oltre sei anni fa. Da allora molte cose sono cambiate nella viabilità e mobilità della città, molte stanno cambiando e molte altre cambieranno in futuro. Siccome questa mappa ha riscosso molto successo tra gli utenti sarebbe bello poterla aggiornare costantemente. Chi vuole può aprire la mappa e cliccare sull'opzione per richiedere alla redazione la possibilità di modificarla, correggerla o aggiornarla. La mappa, infatti, oggi risulta essere non più completamente corrispondente alla realtà. Con il contributo dei lettori, però, possiamo realizzare uno strumento utile a tutti.

