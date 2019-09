Trovato un morto bei boschi a Montano Lucino: potrebbe essere l'uomo scomparso da Tavernerio

Drammatico ritrovamento in un'area boschiva di Montano Lucino. Gli uomini dei vigili del fuoco e della protezione civile - impegnati in questi giorni nelle ricerche di Paolo Rio, l'uomo scomparso da Tavernerio due settimane fa - hanno rinvenuto il corpo di un uomo nel bosco nei pressi di via Scimè. Non ci sono certezze al momento sull'identità del morto, ma l'ipotesi più accreditata è che la salma appartenga purtroppo all'uomo di Tavernerio. Ulteriori dettagli e aggiornamenti potrebbero arrivare già nelle prossime ore.