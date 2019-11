Pane e Tulipani riaperto al pubblico: è possibile acquistare tutto ciò che è rimasto

Il bar ristorante Pane e Tulipani di via Lambertenghi a Como ha riaperto i battenti al pubblico, ma solo per consentire a chi ha acquistato all'asta giudiziaria l'arredamento di poter vendere tutti gli oggetti rimasti. Il Pane e Tulipani, dunque, per tre giorni si trasforma in negozio di oggettistica. E' da giovedì 28 novembre che chiunque può entrare e acquistare ciò che più gli piace e a prezzi super scontati. Vasi, vasetti, mensole, credenze, ceste, vecchi innaffiatoi: tutto ciò che costituiva l'arredamento del locale è in vendita. Nella prima giornata di apertura sono stati venduti già tutti i bei tavoli. E le famose panche di legno bianche sulle quali ci si poteva sedere davanti alla vetrina del locale? Sono state vendute a 250 euro l'una. Non male come affare.

Sarà possibile entrare al Pane e Tulipani e comprare ciò che resta solo fino a domenica 1 dicembre.