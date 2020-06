Taglia il pluviale ma dentro c'è il cavo dell'alta tensione: operaio ustionato in centro storico

Emergenza in centro storico a Como. Vigili del fuoco, polizia e funzionari dell'Ats Insubria sono intervenuti nel tratto di via Natta compreso tra via Adamo del Pero e piazza San Fedele. Un operaio che stava lavorando all'interno dello scantinato di un palazzo è rimasto ustionato. L'uomo stava tagliando un pluviale dove, in teoria, doveva scorrere acqua. Invece nel condotto correva il filo dell'alta tensione. Quando ha tagliato il pluviale con il flessibile le scintille sprigionate dal cavo tagliato lo hanno ustionato al braccio e al collo. Un'ambulanza ha trasportato l'operaio al pronto soccorso. Le ustioni sono di primo grado. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la zona dove è avvenuto l'infortunio. Il palazzo è rimasto senza corrente elettrica e si attende l'intervento degli uomini dell'Enel. Sul posto sono intervenuti anche i funzionari dell'Ats per valutare cause e responsabilità dell'incidente sul lavoro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.