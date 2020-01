Gamba schiacciata da un bidone di 400 chili: operaio soccorso in una ditta di Orsenigo

Un uomo di 39 anni che stava lavorando in una ditta nella zona industriale di Orsenigo (via Caio Plinio) è stato soccorso d'urgenza a causa di un infortunio avvenuto intorno alle ore 10 del 24 gennaio 2020. Un bidone del peso di circa 400 chilogrammi gli è caduto addosso schiacciandogli una gamba. Sul posto sono intervenute un'automedica e un'ambulanza della Cfroce Rossa di Lipomo che l'ha trasportato in codice giallo all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia. L'operaio non è in pericolo di vita ma ha riportato seri traumi all'arto inferiore.

Essendosi trattato di un infortunio sul lavoro sono intervenuti i carabinieri e i funzionari dell'Ats per valutare le circostanze del fatto e se fossero state adottate tutte le misure di sicurezza e precauzione del caso.