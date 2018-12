Operaio morto a Cavargna: caduto in un dirupo mentre lavorava per la centrale elettrica

Un uomo è morto a Cavargna, in una zona impervia in località Mondrago. Si tratta di un operaio che stava lavorando per conto della centrale elettrica situata pco distante da dove è accaduta la tragedia. L'uomo stava intervendo sull'impianto che attraverso un zona impervia e boschiva quando è precipitato in dirupo. La caduta, avvenuta il 12 dicembre 2018 intorno alle ore 11.30, gli è stata fatale. Sul posto sono intervenuti i vigil del fuoco e l'elisoccorso ma il medico del 118 non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e i funzionari dell'Ats Montagna per valutare le cause del fatale infortunio sul lavoro.

Soltanto due giorni prima, un altro operaio era già caduto nello stesso punto ed era stato soccorso dall'elicottero. In quel caso l'esito fatale è stato scongiurato ma l'uomo ha riportato serie ferite e lesioni.