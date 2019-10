Operaio ferito in una ditta di Mariano Comense: rischia di perdere il piede

Momenti di grande apprensione nel pomeriggio del 24 ottobre 2019 in una ditta di Mariano Comense situata al civico 10 di via Luigi Fumagalli: intorno alle ore 16.30 è scattato l'allarme a causa di un infortunio sul lavoro. Protagonista, suo malgrado, è stato un operaio che si è ferito in modo grave a un piede. L'arto è rimasto schiacciato in un macchinario e l'uomo rischia l'amputazione. Sono intervenuti d'urgenza i vigili del fuoco e gli uomini del 118 con un'ambulanza della Croce Bianca di Mariano Comense e un'automedica. Vista la gravità dell'infortunio è stato necessario intervenire con l'elisoccorso. L'elicottero, decollato dalla basa del 118 di Bergamo, ha trasportato l'uomo in codice rosso l'uomo all'ospedale Niguarda di Milano.