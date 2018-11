Fenegrò, infortunio sul lavoro: giovane operaio caduto dal tetto

Grave infortunio sul lavoro in via Trento a Fenegrò. Un giovane operaio di 27 anni è rimasto ferito dopo una caduta di alcuni metri da un tetto. Sul posto sono intervenuti gli uomini della squadra dell'elisoccorso del 118 e i vigili del fuoco. I carabinieri e gli uomini dell'Ats Insubria sono intervenuti per effettuare le opportune verifiche e stabilire come sia accaduto l'infortunio. Il 27enne è stato ricoverato all'ospedale in codice giallo e sebbene non sia in pericolo di vita le lesioni e le ferite riportate sono serie.