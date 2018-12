Cavargna, operaio caduto nello scavo del cantiere: soccorso dall'elicottero

Infortunio sul lavoro a Cavargna nella tarda mattinata di lunedì 10 dicembre 2018: secondo quanto si è potuto apprendere un operaio di 38 anni è caduto nello scavo del cantiere in cui stava lavorando sulla strada provinciale 10. La caduta, in una buca profonda circa 3 metri, ha provocato alcune ferite all'uomo. L'allarme è scattato poco dopo le 11.30: a Cavargna sono arrivati i vigili del fuoco che hanno estratto il 38enne dallo scavo per poi affidarlo alle cure del personale medico, giunto con un'ambulanza della Croce Azzurra di Porlezza e un'automedica da Como. Ritenuto necessario anche l'intervento dell'elisoccorso per accelerare il trasporto in ospedale. Il ferito è stato portato in codice giallo al Niguarda di Milano.

Sul posto, come prassi in caso di incidenti sul lavoro, anche il personale di Ats Montagna e i carabinieri di Menaggio per ricostruire quanto accaduto.