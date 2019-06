Omicidio di Veniano, l’aggressore di Hans disperato in carcere confessa: la lite, poi le coltellate

E' entrato in lacrime nel carcere Bassone di Como Gabriele Luraschi, il presunto omicida di Hans Junior Krupe, il 25enne ucciso a coltellate a Veniano domenica 16 giugno 2019 al culmine di una banale lite durante la festa del paese.

Come riporta il quotidiano La Provincia, Luraschi, 47enne di Fenegrò operaio alla ditta Serlinea di Appiano Gentile e padre di due figli, non si dà pace per quanto accaduto. Un insospettabile, mai una denuncia, se non quando da giovane fu sorpreso con "oggetti atti ad offendere".

In tasca, quella maledetta sera di domenica, aveva un coltellino serramanico, con il quale avrebbe ucciso il 25enne.

La lite

Secondo quanto ricostruito anche grazie alla confessione di Luraschi, tutto sarebbe nato da un litigio vicino alla fontanella all'esterno degli spogliatoi del campo sportivo comunale: il ragazzo avrebbe aperto l'acqua per bere, schizzando, secondo la ricostruzione dei carabinieri, il 47enne che si trovava in compagnia del figlio. Proprio da quegli schizzi sarebbe nato un diverbio che poi ha portato al tragico epilogo, con Luraschi che avrebbe estratto il coltello ferendo a morte Hans.

La moglie di Luraschi ai carabinieri: "Mio marito ha fatto una sciocchezza"

A quel punto il 47enne, insieme al figlio, ha raggiunto la moglie e l'altra figlia nella zona della festa per andare a casa. La moglie, secondo quanto scrive il quotidiano, ha capito subito che era successo qualcosa di grave. Una volta fattasi raccontare tutto dal marito, ha chiamato lei stessa i carabinieri: "Mio marito ha fatto una sciocchezza". Adesso Luraschi si trova rinchiuso nel carcere Bassone di Como: per lui l'accusa è di omicidio.