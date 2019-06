Omicidio a Veniano, ragazzo accoltellato dopo una lite durante la festa di paese

Dramma durante la festa del giugno venianese: un ragazzo di circa 20 anni è morto dopo essere stato stato accoltellato alla schiena dopo una lite. Per il momento sono pochi i dettagli resi noti dalle forze dell'ordine.

Sembra che la lite tra giovani sia culminata con il ferimento gravissimo di uno dei coinvolti. A chiamare i soccorsi sarebbe stata una ragazza. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Cantù per svolgere le indagini. Non si conoscono al momento i motivi della lite. Il ragazzo esanime è stato trasportato all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia in condizioni critiche.

I soccorsi sono stati allertati intorno alle 22.20. La lite è avvenuta in prossimità del parco comunale dove si stava svolgendo la Festa popolare fuori dal comune. Un'ambulanza del Sos di Appianoi Gentile e un'automedica sono accorse in pochi minuti. Le condizioni del giovane sono apparse subito disperate. E' deceduto subito dopo l'arrivo in ospedale.