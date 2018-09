Omicidio a Oltrona: uomo ucciso da colpi d'arma da fuoco

Omicidio nella notte di domenica 9 settembre 2018 a Oltrona San Mamette: morto un uomo di cui ancora non si conoscono le generalità, se non che si tratterebbe di un extracomunitario. Pochi i dettagli emersi finora: il cadavere dell'uomo, sembrerebbe sulla trentina, è stato trovato sulla provinciale 23, la Lomazzo-Bizzarone, all'altezza di via Roncaia, intorno alle 3. La zona è nota per essere teatro di spaccio di droga e il delitto, secondo le primissime ipotesi, potrebbe essere maturato proprio in quell'ambito.

Il corpo è stato notato da alcuni passanti che hanno subito chiamato i carabinieri. L'uomo è stato ucciso da colpi sparati da un'arma da fuoco che lo hanno colpito frontalmente.

Grande lo spiegamento di mezzi di soccorso: a Oltrona sono arrivati vigili del fuoco, tre ambulanze da Lurate, Olgiate e Appiano e l'automedica da Como, ma per l'uomo non c'era più niente da fare.

Le indagini sono coordinate dal Reparto operativo dei carabinieri di Como, in collaborazione con la Compagnia di Cantù.