Omicidio Molteni, condanne confermate in Appello: ergastolo a Brivio, 20 anni alla moglie Daniela Rho

La Corte d'Assise d'Appello di Milano ha confermato le condanne per il delitto di Carugo, l'omicidio dell'architetto Alfio Molteni nel 2015.

Come riporta l'Ansa, ergastolo per il commercialista Alberto Brivio, ritenuto il mandante del delitto insieme con la sua amante e moglie della vittima Daniela Rho, per la quale è stata confermata la condanna a 20 anni di carcere con il rito abbreviato.

Confermato l'ergastolo anche per Vincenzo Scovazzo, ritenuto uno degli esecutori materiali. Cinque anni la condanna confermata per l'investigatore privato Giovanni Terenghi, accusato di stalking, incendio e calunnia per una serie di atti intimidatori nei confronti di Molteni.

Ridotta la pena a 9 anni e 10 mesi di carcere (in primo grado 14 anni e 8 mesi) per Giuseppe De Martino, anche lui accusato di omicidio volontario: secondo l'accusa avrebbe partecipato alla spedizione per gambizzare l'architetto che poi morì a causa della gravità delle ferite.