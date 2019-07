Sorico, trovato morto in casa: il fratello arrestato per omicidio

Lo scorso 1° marzo il corpo di Arno Sandrini era stato ritrovato ormai privo di vita nella sua abitazione. Sebbene al momento non fossero stati rilevati elementi tali da far pensare a una morte per omicidio le indagini incessanti dei carabinieri di Menaggio, coordinate dal pm della Procura di Como, Vittorio Nalesso, hanno permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza nientemeno che a carico del fratello 43enne dell'uomo. All'alba della mattina del 30 luglio 2019 i militari della compagnia di Menaggio hanno fatto scattare le manette ai polsi del presunto fratricida.