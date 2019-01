Dopo 10 anni arrestati i killer di Franco Mancuso, assassinato in un bar di Cadorago

Si è trattato di un uomicidio compiuto nell'ambito della criminalità organizzata di tipo mafioso. I fatti risalgono all'8 agosto 2008. Franco Mancuso si trovava nel bar Arcobaleno di Cadorago (frazione Bulgorello) quando un killer lo ha freddato con tre colpi di pistola. Un agguato che subito per gli investigatori aveva gli elementi tipici dell'omicidio mafioso. E così era.

Dopo dieci sono stati assicurati alla giustizia sia il mandante che l'esecutore materiale dell'omicidio. I carabinieri del Ros e del comando provinciale di Como hanno arrestato nella mattina del 12 gennaio 2019 B.I. e L. R. Il primo è il mandante che, secondo le indagini e le informazioni rilasciate da un pentito, avrebbe incaricato il secondo per uccidere Mancuso a causa di insulti che quest'ultimo aveva proferito nei suoi confronti al termine di una lite avvenuta in pubblico. B. I. era ai tempi un elemento di spicco della 'ndrangheta attiva a Fino Mornasco.

Questa mattina, dunque, su ordine del gip del Tribunale di Milano i carabinieri hanno eseguito le ordinanze di custodia cautelare.